Samba de luto: Ubirany, do Fundo de Quintal, morre de covid-19

O sambista Ubirany Félix do Nascimento, do grupo Fundo de Quintal, morreu nesta sexta-feira (11), aos 80 anos, em decorrência de complicações da covid-19. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro.

Em nota na manhã desta sexta, o Fundo de Quintal, referência no samba, emitiu uma nota sobre a morte do artista: “É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, ‘nosso querido’ Ubirany”.

Até o momento são cerca de 180 mil mortes causadas pela covid-19 em todo o país.