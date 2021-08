Sam’s Club oferece entrega gratuita a clientes de Osasco para compras no site a partir de R$ 150

Moradores de Osasco e região clientes do Sam’s Club, do Grupo BIG, agora têm entrega gratuita para pedidos a partir de R$ 150 feitos por meio do site do clube de compras.

Na loja virtual, é possível adquirir itens das categorias de alimentos, bebidas, limpeza, higiene pessoal e beleza com o mesmo preço das lojas físicas. “Vamos oferecer uma experiência diferenciada, com equipes treinadas e dedicadas exclusivamente ao atendimento e seleção (picking) dos produtos em cada loja, o que torna o processo mais rápido e eficiente”, afirma Marcelo Rizzi, Diretor Executivo Digital do Grupo BIG.

A empresa optou pelo modelo de logística Ship From Store, que utiliza as lojas físicas como centro de distribuição. “Além de trazer vantagens para o consumidor, o sistema valoriza os nossos ativos e gera um ganho de eficiência significativo para a companhia”, explica o diretor.

O Sam’s Club tem unidades na região em Osasco e Barueri. A taxa anual para fazer parte do clube de compras é de R$ 75.