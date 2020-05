Samsung do Shopping Tamboré entrega smartphones e notebooks em casa via Rappi

A Samsung anunciou, na terça-feira (19), que firmou uma parceria com o serviço de entregas Rappi para entregar produtos da linha em casa. A opção já está disponível para compras na loja do Shopping Tamboré, em Alphaville.

O cliente que estiver em até 7 quilômetros de distância da loja pode fazer a compra de smartphones, tablets, notebooks, entre outros produtos, pelo aplicativo e receber o pedido sem sair de casa.

Na região, somente a loja Samsung do Shopping Tamboré participa da parceria com a Rappi, até o momento. No entanto, a marca já disponibilizou essa opção para lojas em outros sete shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro.

Publicidade

Com os shoppings fechados devido ao decreto que permite somente o funcionamento de serviços essenciais durante a pandemia de covid-19, as lojas estão adaptando suas vendas via aplicativos e WhatsApp, com opção de retirada por meio do sistema drive thru, disponível em alguns shoppings.