Estão abertas as pré-inscrições para as aulas gratuitas de musculação, dança do ventre, ritmos, pilates e yoga para gestantes com início imediato oferecidas pela Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba.

publicidade

Para se inscrever é necessário acessar esse link.

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas por meio deste telefone (11) 4154-6248.

publicidade