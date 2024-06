Santana de Parnaíba oferece vagas de emprego com entrevistas nesta terça-feira

Nesta terça-feira (25), a cidade de Santana de Parnaíba realiza entrevistas para preencher diversas vagas de emprego. As entrevistas serão realizadas em dois locais: no PAT Centro, localizado na Rua 15 de novembro, 625 (em cima dos Correios), e no PAT PoupaTempo, na Av. Tenente Marques, 5297, Jardim do Luar (Fazendinha).

No PAT Centro, às 10h, serão realizadas entrevistas para a vaga de porteiro. O cargo exige ensino médio completo e experiência de 7 a 12 meses. O salário oferecido é de R$ 1.706,00, além de benefícios como cesta básica, vale transporte e vale alimentação.

Também no PAT Centro, haverá seleção para auxiliar de limpeza. Para esta vaga, é necessário ensino fundamental incompleto e experiência de 7 a 12 meses. O salário é de R$ 1.590,00, com benefícios incluindo cesta básica, vale transporte e vale alimentação.

No PAT PoupaTempo, às 10h, serão realizadas entrevistas para operador de empilhadeira e auxiliar de logística. Para operador de empilhadeira, exige-se ensino médio completo, experiência de 3 a 6 meses e habilitação categoria B/D. O salário é de R$ 2.238,00. Já para auxiliar de logística, não é necessária experiência prévia, e o salário é de R$ 1.850,00. Ambas as vagas oferecem benefícios como seguro de vida, refeição no local e transporte fretado.

Às 14h, também no PAT PoupaTempo, haverá entrevistas para outra vaga de auxiliar de limpeza, desta vez sem exigência de experiência prévia. O salário é de R$ 1.590,00, com benefícios incluindo vale transporte, vale alimentação e refeição no local.

Os interessados devem comparecer ao local e horário indicados para cada vaga, munidos de documentos pessoais e comprovantes de experiência, quando solicitados.