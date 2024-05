O Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba está recebendo doações de roupas, água, produtos de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis para ajudar as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

publicidade

O ponto de coleta é a sede do Fundo Social, na Rua Pedro Procópio, 213, no Centro de Santana de Parnaíba.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone para (11) 4622-7500 ramais 7120 ou 7103.