São Paulo Companhia de Dança se apresenta em Itapevi nesta sexta-feira (23)

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, se apresenta em Itapevi nesta sexta-feira (23), às 20h, no Teatro Municipal.

A Companhia traz para a cidade as inéditas coreografias ‘Casa Flutuante’, de Beatriz Hack, e o ‘Pas de Six de Napoli’, por Lars Van Cauwenbergh, além da já conhecida ‘Veias Abertas’, de Poliane Fogaça. A apresentação, que faz parte das comemorações do aniversário de 65 anos de Itapevi, é gratuita.

A apresentação é gratuita, mas os ingressos deverão ser obtidos com antecedência na plataforma Bilheteria Express.

“Casa Flutuante” é a primeira criação de Beatriz Hack para a São Paulo Companhia de Dança, explorando diversos conceitos de “casa” e sua impermanência na cena. O elenco é guiado por uma trilha sonora eclética, flutuando entre movimentos propostos pela coreógrafa e desenvolvidos a partir de suas experiências pessoais. Os movimentos, tanto individuais quanto em grupo, exploram relações humanas e interpessoais, buscando a reflexão em um momento de constante fluxo de informações.

“Napoli (1842)” é um balé de três atos coreografado por August Bournonville e remontado por Lars Van Cauwenbergh para a São Paulo Companhia de Dança. O balé enérgico apresenta o Pas de Six no terceiro ato, centrado no casamento de Teresina e Gennaro. O coreógrafo destaca a vivacidade da obra, repleta de pequenos saltos e movimentos vigorosos, expressando sua alegria em remontá-la para a companhia.

“Veias Abertas”, de Poliane Fogaça, é uma obra inspirada livremente em “As veias Abertas da América Latina” de Eduardo Galeano e embalada pelas canções de Mercedes Sosa. A peça busca unir as narrativas desses dois artistas, explorando aspectos sociais como fome, falta de oportunidades e luta contra a repressão, enquanto destaca resiliência, amor pelo próximo e a noção de unidade entre os povos latino-americanos.

O Teatro Municipal fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi.