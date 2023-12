São Silveira será disputada neste domingo (17) em Barueri

Neste domingo (17), a partir das 7h, será realizada a 47ª edição da tradicional Corrida São Silveira, em Barueri. A prova tem percurso de 8 km para corredores e de 4km para caminhantes.

A largada e a chegada da Corrida São Silveira são na avenida Fernão Dias Paes Leme – paralela à estrada férrea da Via Mobilidade (ex-CPTM), entre as estações Jardim Silveira e Jardim Belval. De lá, os atletas seguem pelo Corredor Oeste, passando pelo quartel Grupo Bandeirante, estação Jardim Belval, Cemitério Municipal e estação Barueri.

No cruzamento com a Estrada Velha de Itapevi, os participantes seguem à direita passando pelo 22º BLog AMV. Ao chegar na Avenida Exército Brasileiro (Jardim Audir), entram à direita até chegarem ao local de premiação.

Cerca de 35 mil pessoas estão inscritas.

Interdições

Todas as vias da prova estarão parcialmente interditadas no domingo, das 5h até 14h. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) informa que a Avenida Exército Brasileiro estará interditada no sentido Centro a partir das 12 horas do sábado, dia 16, para a montagem do palco de premiação.

Todas as linhas de ônibus que vão do Bairro Silveira (Vale do Sol, Parque dos Camargos, Jardim Paulista etc) em direção ao Centro (A 268, 268 BI, T 241, T 253 etc) serão desviadas a partir do fim da Avenida Municipal para a Estrada Velha de Itapevi. De lá, seguem pela via Marechal Rondon passando pelo Arsenal de Guerra e chegando ao Centro e Terminal Rodoferroviário Barueri pelo Viaduto dos Trabalhadores.

No sentido bairro, o trajeto é normal, exceto para as linhas A 217 (Vale do Sol e A 215 Jardim Maria Helena. Ao chegarem à avenida Fernão Dias Paes Leme, os ônibus serão desviados para avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, entrarão na Avenida Municipal e continuam pela pista direita da Avenida Exército Brasileiro até cruzarem com a Estrada Velha de Itapevi e seguirem seus trajetos normais.