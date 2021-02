Saúde de Barueri alerta: cuidado com golpe de vacina em domicílio

Criminosos estão se aproveitando da vacinação contra a covid-19 para aplicar golpes e roubos. A Secretaria de Saúde de Barueri alerta os moradores para protegerem-se de pessoas que estão se passando por profissionais de saúde e indo até as residências para vacinar idosos em domicílio. Não permita a entrada!

publicidade

A vacinação contra a covid-19 em domicílio está disponível apenas para doentes acamados que solicitaram esse tipo de atendimento via e-mail, agendavacinacovid@barueri.sp. (Assunto: Vacina em Domicílio idoso XX anos).

O serviço é prestado por profissionais do Programa de Assistência Domiciliar (PAD), que estão sempre trajados a caráter e identificados com o crachá da Prefeitura de Barueri.

publicidade

Se você ou outro familiar não solicitou esse tipo de atendimento, fique atento. Não está ocorrendo nenhuma vacinação espontânea nas casas.

Caso esse tipo de abordagem aconteça com você, entre em contato com a polícia no 190 ou a Guarda Municipal no 153 e denuncie.