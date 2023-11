SBT contrata Virginia Fonseca

Aos 24 anos, a influenciadora digital Virginia Fonseca é a mais nova contratada do SBT, emissora sediada em Osasco. Ela deve estrear como apresentadora no ano que vem.

As informações foram divulgadas em primeira mão hoje (16) pelo Portal Leo Dias. “Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa”, revelou a mãe de Maria Alice e Maria Flor.

A mulher de Zé Felipe esteve recentemente na emissora. Ela foi uma das apresentadoras do Teleton e, ao lado de sua sócia, Samara Pink, door R$ 1 milhão à AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Segundo o portal “Notícias da TV”, a aparição de Virgina pode ter sido um tipo de “termômetro” para ver como seria a reação do público.

Virgina é considerada uma das personalidades brasileiras mais seguidas no Instagram, onde tem mais de 44 milhões de seguidores. No Youtube, são mais de 10 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações. Em 2022, foi indicada como influenciadora do ano da América Latina, no People Choice Awards.

