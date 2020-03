SBT, em Osasco, tem jornalista afastado por suspeita de coronavírus

O SBT, emissora sediada em Osasco, tem um profissional de sua equipe de jornalismo afastado por suspeita de coronavírus.

O jornalista, que não terá seu nome divulgado, esteve recentemente em viagem a Miami, nos Estados Unidos, e apresentou sintomas como febre alta e tosse seca, informa o “Notícias da TV”, no “Uol”. O SBT diz que todos os funcionários foram alertados.

O profissional com suspeita da doença passou por atendimento no Hospital Albert Einstein e foi liberado. Ele está em casa, isolado, enquanto aguarda o resultado dos testes enviados para o Instituto Adolfo Lutz para confirmar, ou não, o caso.

Foi enviado um e-mail pela direção da emissora aos funcionários do jornalismo com orientações: “Os colegas devem ficar atentos a sinais de febre, tosse seca e dificuldade para respirar. Quem apresentar estes sintomas deve procurar um hospital e informar que teve contato com um paciente suspeito de ter contraído o coronavírus”.

No Estado de São Paulo, a emissora conta com mais de 200 funcionários para produzir seus jornais.