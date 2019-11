“Se precisar, pegue. Se puder, doe”: jovem de Cotia dá lição de solidariedade com varal e armário solidários

Uma moradora de Cotia comoveu as redes sociais nos últimos dias com uma lição de solidariedade. Abigail Guedes, de 22 anos, criou um varal e um armário solidários, onde são deixados itens doados para pessoas que precisam retirarem: “Se precisar, pegue. Se puder, doe. Se precisar e puder, faça a troca”, diz mensagem em cartaz da ação.

A ideia do varal solidário surgiu quando ela queria doar algumas roupas que não usava ou não lhe serviam mais. “Achei uma estrutura de ferro no quintal e encapei com fita isolante. Para sustentá-la de pé, enchi dois baldes de pipoca com cimento e encaixei a estrutura. Estava pronto o varal”, contou a jovem, segundo o portal O Repórter Regional.

A ideia deu certo, outras pessoas passaram a deixar ou retirar peças de roupas no varal solidário e então ela criou um armário solidário. “PEGUE O QUE VOCÊ PRECISA – mas não seja egoísta”, dizem mensagens afixadas no armário, que costuma ter alimentos como arroz, feijão, açúcar e café; e itens de higiene, como papel higiênico, sabonete e shampoo. A maioria dos itens do armário são retirados da cesta básica que Abigail recebe no trabalho.

As roupas e produtos são doados no varal e armário solidários uma vez por mês, em frente a uma escola na Granja Viana, em Cotia. Abigail pede doações para ampliar a ação social. “Minha vontade era poder fazer sempre. Mas, no momento, só vou conseguir fazer uma vez ao mês, com a cesta básica que recebo no meu serviço”.

Quem quiser colaborar com a ação social pode entrar em contato com Abigail pelo telefone (11) 9.9585-4873 (WhatsApp).