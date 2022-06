A Prefeitura de Cotia, em parceria com o Sebrae, abriu as inscrições para o curso gratuito direcionado aos microempreendedores (as) individuais de Cotia.

As aulas do curso ‘Descomplique: Inovação’ serão presenciais no dia 28 de junho, das 9h às 13h, no Centro Cultural de Caucaia do Alto (R. José Lopes Neto, 320).

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 4243-8267 ou pelos e-mails lilianmsb@sebraeaqui.com.br e gabrielarpp@sebraeaqui.com.br.

