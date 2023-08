Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba abre inscrições para curso de marmita fit

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba abriu nesta terça-feira (22) curso de marmita fit direcionado à melhoria da saúde e geração de renda.

As aulas serão ministradas de 11 a 27 de setembro, com turma de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, totalizando 40 horas de formação.

O curso irá capacitar os participantes com técnicas para oferecer alimentação saudável e saborosa, usando a criatividade e escolhendo corretamente os ingredientes, transformando receitas com produtos funcionais que proporcionam diversos benefícios à saúde sem alterar o paladar.

Os interessados devem comparecer na Secretaria da Mulher e da Família (Rua Topázio, 65, Jardim Parnaíba), das 8h30 às 18h, com documento com foto e comprovante de residência.

As vagas são limitadas e a inscrição é por ordem de chegada. Idade mínima de 16 anos com autorização do responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4154-6248.

