Secretaria de Saúde de Osasco recebe dois carros para transporte de pacientes

A prefeitura de Osasco recebeu na terça-feira, 20, dois carros 0km do modelo Spin, que ficarão à disposição da Secretaria de Saúde, para remoção de pacientes que fazem tratamentos e precisam se deslocar até outros municípios.

Os automóveis levarão ao todo 36 pessoas por dia para os tratamentos, entre pacientes e acompanhantes, e atenderão o transporte social, que são pacientes que fazem tratamento de risco, como hemodiálise e quimioterapia, em outros municípios. Esses pacientes são mais vulneráveis a doenças respiratórias, e por isso, tem mais dificuldades em utilizar o transporte público.

Os veículos foram destinados através de uma emenda parlamentar do Vereador Dr. Renato Bonin, no valor de R$ 165 mil reais, dentro do orçamento de 2017.