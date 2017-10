Secretário de Cultura peita vereadores: “censura, em Osasco, nunca mais”

Alvo de críticas da bancada evangélica da Câmara de Osasco, que chegou a pedir sua demissão, o secretário de Cultura, Gustavo Anitelli, rebateu às críticas dos vereadores em vídeo postado na noite desta sexta-feira, 20, no Facebook: “Censura, em Osasco, nunca mais”.

O secretário foi duramente criticado após a Secretaria de Cultura apoiar a apresentação de uma peça de teatro na qual um policial aparece vestido de mulher e um evento no qual um cartaz de divulgação mostra um beijo entre os super-heróis Batman e Super Homem.

“Não posso aceitar, nem permitir, que a Secretaria da Cultura apoie esse tipo de manifestação. Não quero que exijam que eu concorde com essa representação”, disse o vereador Rogério Santos, segundo o Diário da Região.

Anitelli destacou que, enquanto é alvo de críticas por apoiar manifestações artísticas, lançava o programa Nenhuma Vida a Menos em um bairro periférico da cidade onde 11 jovens foram assassinados no início do ano.

“É interessante esse momento do país, onde tem gente que se choca mais com uma manifestação artística, uma vestimenta feminina num policial, numa policial, do que com o assassinato da juventude osasquense”, declarou Anitelli.

“Manifestação artística a gente não censura. Censurar manifestação artística é censurar a pluralidade de ideias”, emendou o secretário de Cultura. “Não podem me condenar pelas virtudes do trabalho que a gente tem feito, que é de liberdade, diálogo e jamais aceitar

censura ou corrupção”.

Ele afirmou ainda que, apesar dos ataques dos parlamentares à comunidade LGBT, “Vai ter, sim, Semana da Diversidade, dando peso ao debate LGBT na cidade de Osasco, de 7 a 11 de novembro”.