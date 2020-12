Secretário de Finanças de Barueri morre de covid-19 aos 54 anos

O Secretário de Finanças de Barueri, Mario Sadanori Doi, morreu aos 54 anos, na madrugada desta segunda-feira (28), em decorrência de complicações da covid-19. A informação foi confirmada pelo prefeito Rubens Furlan (PSDB) nas rede sociais.

“Mario deixa muita saudade. E deixa também um legado de dedicação e presteza com o serviço público. Funcionário de carreira da Prefeitura de Barueri e com perfil técnico e discreto, Mario teve papel fundamental neste mandato, quando precisamos reequilibrar as finanças para recuperar a capacidade de investimento do município e quando, no surgimento do coronavírus, tivemos que diminuir o custeio da administração para que não faltassem recursos aos setores primordiais”, escreveu Furlan.

Com muita tristeza e pesar, peço a Deus que o receba em sua eterna bondade e que conforte seus familiares e amigos. Descanse em paz, amigo”, continuou prefeito de Barueri.

Mario Sadanori seguia internado desde o início de dezembro. Com uma piora em seu quadro de saúde, ele foi intubado no dia 8, chegou a ficar estável e apresentar uma leve melhora, mas não resistiu.