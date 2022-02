Sede da 99 em Osasco deve ficar pronta até junho

Após quase dois anos em trabalho 100% remoto, os colaboradores da 99 terão uma casa nova, em Osasco. A nova sede da empresa, localizada próxima à Avenida das Nações Unidas, ao Rodoanel, Anhanguera e Bandeirantes, deve ficar pronta até o final do primeiro semestre de 2022.

publicidade

Com o conceito de criação inspirado em temas urbanos, a nova sede terá mais de 20 mil metros quadrados, divididos entre espaços de lazer e 1400 estações de trabalho, além de 80 salas modulares de reunião com diferentes capacidades.

O projeto também contará com instalações para atividades desportivas, restaurantes e cafeterias, auditório e um estúdio de gravação para integrar e fomentar a inovação, tudo de forma 100% acessível.

publicidade

Após a conclusão da obra será implementado o modelo de trabalho híbrido entre os colaboradores da 99. “Estamos monitorando de perto a evolução da pandemia no Brasil e no mundo e avaliando o retorno para nosso novo escritório de forma segura. Todos os funcionários seguem trabalhando remotamente até a diminuição do número de casos”, comenta Thaís Escobar, Diretora de Recursos Humanos da 99.

Tecnologia e expansão

A 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro e atualmente possui 20 milhões de usuários. Dentro de seu compromisso de longo prazo com o Brasil para democratizar as cidades, a acessibilidade digital e a geração de renda, investiu R$ 157 milhões em 2020 e injetou R$ 15 bilhões na economia brasileira, de acordo com uma pesquisa da FIPE realizada no mesmo ano.

publicidade

“A escolha por Osasco acontece em um momento em que a cidade se consolida cada dia mais como um grande centro de empresas de tecnologia no Brasil. Na nossa nova sede, vamos ter um espaço colaborativo e sob medida para promover inovação entre as equipes de todos os negócios da empresa”, afirma Livia Pozzi, Diretora de Operações da 99.

A 99 também vai inaugurar um campus de tecnologia e o Núcleo de Políticas Públicas e Pesquisa, que vai agregar valor às políticas públicas em mobilidade, cidades inclusivas e segurança, em parceria com instituições acadêmicas, municípios e think-tanks (Think tank pode ser definido como as instituições que se dedicam a produzir conhecimento sobre temas políticos, econômicos ou científicos).