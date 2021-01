Sediado em Osasco, iFood doa R$ 5 milhões para o Instituto Butantan e quer entregadores no grupo prioritário da vacinação

A doação foi confirmada em encontro esta semana entre o presidente do iFood, Fabricio Bloisi, e o governador João Doria (PSDB), segundo a coluna “Radar Econômico”, da “Veja”

Sediado em Osasco, o iFood fez uma doação de R$ 5 milhões para obras de uma nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan, que deve ficar pronta em setembro. A doação foi confirmada em encontro esta semana entre o presidente do iFood, Fabricio Bloisi, e o governador João Doria (PSDB), segundo a coluna “Radar Econômico”, da “Veja”.

publicidade

A empresa com sede em Osasco deve ainda doar o mesmo valor para a construção de uma fábrica de vacinas da Fiocruz, ligada ao governo federal, no Rio de Janeiro.

O presidente do iFood defendeu, junto a Doria, a inclusão dos entregadores de delivery em um próximo grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, de acordo com o “Radar Econômico”.

publicidade

>>> Leia também: Processo seletivo com 70 vagas no SAMU de Osasco está com inscrições abertas