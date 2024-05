Segunda (6) tem seleção para vagas de atendimento na CSU Digital, em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri está encaminhando interessados para oportunidades de atendimento receptivo e ativo na empresa CSU Digital. Os candidatos têm esta até sexta-feira (3) para retirar carta de encaminhamento, das 9h às 13h, na mesa 20 da própria Casa do Trabalhador, localizada no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro.

O processo seletivo está agendado para segunda-feira (6), na CSU (Rua Piauí, 136, Nova Aldeinha), em Barueri.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Candidatos do sexo masculino devem apresentar o documento de Reservista.

Os selecionados irão trabalhar em uma escala flexível de 6×1, com carga horária diária de 6 horas e 20 minutos.

Além do salário de R$1.416,28, a CSU Digital oferece Vale-Transporte, Vale-Refeição de R$11,05 por dia, convênios médico e odontológico, auxílio creche, seguro de vida, parcerias com o Sesc e descontos em universidades e escolas de idiomas.