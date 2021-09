Segunda dose da vacina AstraZeneca é suspensa em Osasco por atraso do Ministério da Saúde, diz Prefeitura

A aplicação de segunda dose da vacina AstraZeneca contra a covid-19 em Osasco está suspensa temporariamente devido a atraso do Ministério da Saúde no envio do imunizante, informou, em nota oficial, na manhã desta sexta-feira (10), a administração municipal.

“Ministério da Saúde não enviou doses da vacina AstraZeneca

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o Ministério da Saúde não enviou lotes das vacinas AstraZeneca ao município, conforme programação para a aplicação da segunda dose do imunizante.

Os agendamentos programados para a sexta-feira, 10/9, e dias subsequentes estão temporiariamente suspensos.

A Prefeitura de Osasco vem mantendo contatos com o Ministério da Saúde e o governo do Estado para agilizar o abastecimento com novos lotes da vacina. Assim que o município receber as novas doses, haverá ampla divulgação para que os munícipes sejam atendidos.

É importante esclarecer que a falta da vacina AstraZeneca atinge o Estado de São Paulo e várias cidades brasileiras”