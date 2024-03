Segunda fase da pavimentação da Avenida Yasmin Aparecida Pacheco Godoy, em Itapevi, começa hoje (4)

A Prefeitura de Itapevi realiza nessa segunda-feira (4), solenidade que marca o início da segunda etapa da pavimentação da Avenida Yasmim Aparecida Pacheco Godoy, que servirá como uma nova opção de interligação da Cohab para o bairro do Sapiantã.

As obras, que englobam ainda pavimentação de outras seis ruas que vão interligar à via principal, fazem parte de um investimento total de R$ 6,9 milhões.

Os recursos foram obtidos junto à agência de fomento do Governo do Estado, a Desenvolve SP.

Serão aproximadamente 700 metros entre a Rua Líbano, na Cohab, até a Rua Praia de Baraqueçaba, ao lado do Piscinão do Sapiantã. A nova fase irá conectar a primeira parte da via já em funcionamento, com 670 metros de extensão, que vai da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva – próximo do Bom Prato da cidade – até a Rua Líbano.