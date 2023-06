Seleção em Carapicuíba para 350 vagas de telemarketing nesta terça-feira (20)

Nesta terça-feira (20), às 9h, haverá mais uma seleção para preenchimento de 350 vagas de telemarketing ativo e receptivo, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba. A primeira seletiva para as oportunidades ocorreu hoje.

O nome da empresa contratante e o local de trabalho não foram informados. Já o salário varia entre R$ 1.232 e R$ 1.320, com comissão e benefícios. Os interessados poderão optar entre três horários (turnos) de trabalho.

Os requisitos para participar da seleção são: ter ensino médio completo e ser maior de 18 anos. Necessário comparecer ao PAT (no subsolo do Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce) com documentos pessoais e currículo atualizado.

