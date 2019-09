Seleção para mais de mil vagas em Itapevi começa nesta segunda (23)

A B2W Digital – maior plataforma digital da América Latina e dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato – oferece oportunidades de emprego em Itapevi. São mais de 1 mil vagas para os cargos de operador de empilhadeira, operador logístico, auxiliar operacional, conferente e fiscal de prevenção de perdas.

Para se candidatar, são pré-requisitos possuir ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em Itapevi, informa a empresa.

De acordo com a contratante, os interessados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itapevi, a partir desta segunda-feira (23), das 9h às 16h. É necessário apresentar no local currículo, RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, título de eleitor, comprovante de endereço e histórico escolar.

Publicidade

A B2W oferece salário compatível com o mercado, refeição no local e vale-transporte. Os candidatos passarão por uma pré-seleção e por entrevistas com o RH da companhia no local. Os aprovados para as vagas receberão treinamentos antes de começarem a atuar.

Serviço:

Seleção para mais de mil vagas de emprego na B2W em Itapevi

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itapevi

Av. Presidente Vargas, 376 – Vila Nova – Itapevi – SP

Data: a partir de segunda-geira, 23 de setembro

Horário: 9h às 16h

Mais informações sobre o processo seletivo pelo telefone (11) 4143-8888