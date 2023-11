Sem show de Alexandre Pires, Osasco inaugura iluminação de Natal nesta segunda (20)

Será inaugurada nesta segunda-feira (20), a partir das 17h, a decoração de Natal de Osasco, em frente ao Paço Municipal. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite deste domingo, nas redes sociais.

A abertura oficial do Natal Encantado seria no sábado (18), com show gratuito de Alexandre Pires, mas teve de ser adiada em virtude das condições climáticas que colocaram as cidades da região e todo o estado de São Paulo em alerta para tempestades e ventanias.

Sobre a apresentação de Alexandre Pires, que seria a principal atração do sábado, o prefeito informou que a nova data do show será divulgada na terça-feira (21).

Além da iluminação na fachada da Prefeitura, Boulevard e Viaduto Metálico, o Natal Encantado de Osasco também terá casa do Papai Noel, carrossel para as crianças, uma árvore gigante, animatronics no presépio, entre outros atrativos para toda a família.

