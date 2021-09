Sem tradicional desfile, Barueri celebra 7 de Setembro em evento fechado

Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações do Dia da Independência do Brasil, no 7 de setembro, em Barueri, serão realizadas em evento fechado devido à pandemia de covid-19.

Desta vez, a cerimônia contará apenas com a presença de autoridades do poder Executivo, Legislativo e representantes militares, mas será transmitida ao vivo nas páginas da Prefeitura, Secretaria de Comunicação e de Cultura de Barueri no Facebook.

O evento, realizado pela equipe da Câmara Municipal de Barueri, está previsto para começar às 8h, com hasteamento e incorporação da bandeira. Haverá ainda apresentação da Banda de Sopro, da Secretaria de Cultura e Turismo, e a participação de 30 musicistas que executarão os hinos cívicos, entre outras canções.

Antes da pandemia, o dia 7 de setembro era celebrado em Barueri com desfile cívico-militar, com a participação de várias entidades do poder público, como Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Câmara Municipal, além da Prefeitura.

