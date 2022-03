Semana da Mulher em Osasco oferece exames gratuitos e sem agendamento

A Secretaria de Saúde de Osasco realiza, entre esta segunda (7) e sexta-feira (11), a Semana da Mulher, com uma agenda especial que oferece exames preventivos gratuitos de Papanicolau, sem a necessidade de agendamento.

Para fazer o exame, a osasquense precisa chegar dentro do horário estabelecido por cada Unidade Básica de Saúde de Osasco (confira a lista a abaixo).

Maquiagem, esmaltação e mais serviços gratuitos:

As mulheres de Osasco poderão contar ainda com mais serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura. O Fundo Social de Solidariedade de Osasco realiza, nesta terça-feira (8), o “Dia da Beleza”, com serviços gratuitos para as osasquenses e servidoras do município.

O Dia da Beleza contará com esmaltação de unhas, escova nos cabelos, limpeza de sobrancelha, massagem relaxante e maquiagem. O serviço será realizado das 10h às 16h para as munícipes, e entre 11h e 14h para as servidoras, no Espaço Mãos do Futuro (rua deputado Emílio Carlos, s/nº, na Vila Campesina).

Confira o endereço das UBSs de Osasco e horários para a realização do Papanicolau:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / Endereço / Data de realização / Horário de atendimento

UBS SANTA MARIA GORETTI / Avenida Analice Sakatauskas, 145 – Bela Vista / 07/03/2022 das 11h às 17h //

UBS CAROLINA MARIA DE JESUS (Rua José De Almeida Vargas, 122 – Jaguaribe) / 08/03/2022 das 8h às 15h //

UBS DARCY ALVES E. ROBALINHO (Avenida São João, 1189 Vila Ayrosa) / 08/03/2022 das 9h às 18h //

UBS FRANCISCA LIMA DE LIRA (Avenida das Flores, 849 – Jd. Das Flores) / 08/03/2022 das 9h às 16h //

UBS GETULINO JOSE DIAS (Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira) / 08/03/2022 das 8h às 19h //

UBS GUILHERMINA DE NÓBREGA DE ABREU (Rua Expedito Izidio Andrade, 512 – Metalúrgico) / 08/03/2022 das 7h às 11h //

UBS HELENA MARREY (Av. Alvilândia, 231 – Rochdalle) / 08/03/2022 das 8h às 17h //

UBS LIA BUARQUE MACEDO GASPARINE (Avenida Clóvis Assaf, 460 – Vila Da Justiça) / 08/03/2022 das 9h às 17h //

UBS LUCIANO RODRIGUES COSTA / Praça Maria José Da Silveira S/N – Jd. Roberto / 08/03/2022 das 8h às 15h //

UBS MARIA DO SOCORRO BEZERRA PATRÍCIO (Rua Padre Batista, 134 – Pq. Palmares) / 08/03/2022 das 8h às 15h //

UBS MARIA GATTI GIGLIO (Avenida das Flores, 849 – Jardim das Flores) / 08/03/2022 das 8h às 17h //

UBS NEIDE ALVES DA SILVA (Rua Ameixeira, 100- Cidade Das Flores) / 08/03/2022 das 9h às 16h //

UBS JOSE GROFF (Avenida Bandeirantes, 550 – Jd. Aliança) / 09/03/2022 das 10h às 15h//

UBS PADRE GUERRINO RICIOTTI (Rua Santo Ubaldo, 51 – Vila Dos Remédios) / 09/03/2022 das 8h às 12h //

UBS RAIMUNDA CAVALCANTE DE SOUZA (Rua Profª Adelaide Escobar Bueno, 730 – Munhoz Júnior) / 09/03/2022 das 8h às 15h //

UBS VILA MENCK – MÁRCIO VALDEVINO (Rua Ribeirão Pires, S/N – Vila Menck) / 09/03/2022 das 10h às 15h //

UBS CARMENO NAGHY (Rua Guilherme Luiz De Carvalho, 90 – D’Ávila) / 10/03/2022 das 9h às 11h //

UBS FRANCISO DIAS DA SILVA (Rua Marechal Edgar De Oliveira, 800 – Quitaúna) / 10/03/2022 das 10h às 15h //

UBS JOSÉ FRANCISCO REZENDE (Rua Conceição Scigliano, 195 – Vila Yolanda) / 10/03/2022 das 9h às 15h //

UBS JOSÉ GUIMARÃES DE ABREU (Rua Artelinda Ruggeri Daddato, 18 – Cipava) / 10/03/2022 das 9h às 16h //

UBS LAURINDA RODOLFO RUBO (Avenida Prestes Maia, S/N – Jd. D’abril) / 10/03/2022 das 9h às 15h //

UBS MARIA PIA DE OLIVEIRA (Rua Saturno, 48 – Jd. Santo Antônio) / 10/03/2022 das 9h às 16h //

UBS OCTACILIO FIRMINO LOPES (Rua Granada, 21 – Ayrosa) / 10/03/2022 das 9h às 16h //

UBS VASCO DA ROCHA LEÃO (Rua José Do Patrocínio, 188 – Veloso) / 10/03/2022 das 9h às 19h //

UBS DR. ADAUTO RIBEIRO (Rua Serra Do Roncador, 62 – Três Montanhas) / 11/03/2022 das 9h às 15h //

UBS EMILIA COSME CERQUEIRA (Rua Ailton De Oliveira, 171 – Munhoz Júnior) / 11/03/2022 das 9h às 15h //

UBS ANUNCIATA DE LÚCIA (Rua São Jorge, 285 – Vila Isabel) / 11/03/2022 das 8h às 14h //

UBS JOSE HILARIO DOS SANTOS / Rua Amador Bueno, 505 – Piratininga / 11/03/2022 das 8h às 15h //

UBS SILVIO JOÃO LUIZ DE LÚCIA (Rua João Florêncio Fontes, 261 – Helena Maria) / 11/03/2022 das 8h às 18h //

UBS JOSÉ MENEZES ALVES (Rua Eugênio Pacelli, 1013 – Santa Maria) / 11/03/2022 das 10 às 15h //

UBS ODUVALDO MAGLIO (Rua Anselmo Pedro De Medeiros, 77 – Vila Yara) / 11/03/2022 das 9h às 15h //

UBS SANTA GEMA GALGANI (Rua Albino José Freixeda, 109 – Presidente Altino) / 11/03/2022 das 9h às 15h //

UBS IRMÃ ÁGUEDA MARIA JAIME (Rua Alagoana, 100 – Olaria Do Nino) / 11/03/2022 das 9h às 15h //

UBS JOSÉ SABINO (UBS EM REFORMA. SERÁ COLETADO NA UBS PORTAL) / Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal D’oeste 11/03/2022 9h às 16h //

UBS MARIA GIRADE CURY (Rua Theofilo Munhoz Vaqueiro, 60 – Novo Osasco) / 11/03/2022 das 9h às 18h //

CASA DO ADOLESCENTE (Rua Dom Ercílio Turco, 100 – Vila Osasco) / 7 até 11/03/2022 das 10h às 16h //