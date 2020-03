“Sempre tinham uns caras que queriam me comer ou dar pra mim”, diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) escancarou uma fase de sua vida longe da política, quando tentou seguir carreira como modelo, na juventude. Ele diz ter sofrido assédio durante esse período.

Na reportagem para a Revista Piauí, “A Viagem do Vagão”, edição do mês de março, o filho do presidente Jair Bolsonaro mostrou um álbum de fotos e falou sobre supostos assédios. “Não me chama de homofóbico, mas nessa época sempre tinham uns caras que queriam ou me comer ou dar para mim”, revelou.

Ainda na entrevista, a esposa de Eduardo, Heloísa Wolf Bolsonaro disse que não gosta de lembrar do passado do marido. “Eu escondo esse álbum dele! Deus me livre!”.