Série American Horror Story chega à Amazon Prime Video nesta segunda

A Amazon Prime Video incluiu em seu catálogo, nesta segunda-feira (15), oito temporadas da série American Horror Story. O seriado de suspense criado por Ryan Murphy estreou em 2011 nos Estados Unidos e fez sucesso entre telespectadores.

Cada temporada conta uma história com início meio e fim, mas com personagens, ambientes e períodos de tempo diferentes. Durante a série, histórias de terror e suspense passam por uma casa mal assombrada, um clã de bruxas, um manicômio e até um circo de aberrações.

Na primeira temporada, o terapeuta Ben Harmon decide salvar o seu casamento após trair a sua esposa. Ele se muda, com a mulher Vivien e a filha Violet para uma nova casa em Los Angeles, onde decidem começar uma nova vida. Aos poucos, Ben passa a atender os seus pacientes em casa, mas um deles tem uma paixão doentia por Violet e esconde sua verdadeira e sombria história. No novo lar, a família passa a ser aterrorizada e não faz ideia de que mais de 20 pessoas já morreram lá.

Outras estreias

Entre as estreias do mês de junho no Amazon Prime Video está o filme Arranha-Céu: Coragem Sem Limite, estrelado por Dwayne Johnson, que entrou para o catálogo na última terça-feira (9).