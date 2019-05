Servidores de Osasco rejeitam proposta de 5,3% de reajuste ameaçam greve

A maioria dos servidores municipais de Osasco que participaram da manifestação em frente a Prefeitura na manhã desta terça-feira (28) rejeitaram a proposta apresentada pela administração municipal e ameaçam greve.

Em ato realizado na manhã desta terça, centenas de funcionários do município se reuniram em frente ao Paço Municipal. Uma comissão de trabalhadores foi recebida pelo prefeito Rogério Lins, que ontem havia anunciado reajuste de 5,3% e vale-alimentação de R$ 400 para os servidores municipais.

O aumento, segundo o prefeito de Osasco, é o maior para o funcionalismo na região e um dos maiores do país. “Nós conquistamos não somente o maior aumento da região como um dos maiores reajustes salariais de todo o Brasil. Mesmo em tempos de crise, um reajuste acima da inflação”, declarou Rogério Lins, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Publicidade

Os servidores reivindicam 10% de reajuste e R$ 550 de vale-alimentação, entre outras pautas. “Nos últimos anos as perdas salariais têm sido cruéis para o funcionalismo”, diz o presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco e Região (Sintrasp), Toninho do Caps.

A Prefeitura se propôs a voltar a negociar após os resultados orçamentários do segundo quadrimestre, o que foi rejeitado pelos funcionários em assembleia na manhã desta terça. Os servidores ameaçam greve e planejam nova manifestação para próxima segunda-feira (3).