Sesc Osasco inicia programação de verão na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (8), o Sesc Osasco inicia a programação do Sesc Verão e férias de janeiro. Serão várias aulas abertas como Práticas Corporais, Jump, Yoga, Step, Combat, Kettlebell e Pilates Garuda, no espaço da Ginástica Multifuncional.

Para quem gosta de aulas intensas, haverá o ciclismo indoor – Ciclo Sesc –, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. Todas as atividades são gratuitas.

Para as férias das crianças, o Sesc vai oferecer O Circo Nosso de Todo Dia, com a Cia. Nau de Ícaros; e os espetáculos “Tirando os pés do chão” e “Cidade dos sonhos”.

Haverá também Teatro de lambe-lambe, jogos e brincadeiras de origem africana nos CEUS das Artes zona sul e na zona norte; e diversas oficinas criativas no espaço de Tecnologias e Artes, com criações diversas de ilustrações, trabalho com fotografias e, também stopmotion.

Encerrando a programação de janeiro, Claudio Zoli vem para o Baila no Sesc Comigo no dia 26, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, com show da turnê comemorativa de seus 40 anos de carreira.

Confira a programação completa no guia do Sesc.

O Sesc Osasco fica na Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9, Jardim das Flores.