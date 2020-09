Sessão da Tarde de hoje (14/09) exibe “O Dilema” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (14/09) vai exibir o filme “O Dilema” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após o “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (14/09) – “O Dilema”

Sinopse: Ronny e Nick são amigos de longa data e a amizade se estende até mesmo na vida profissional, onde trabalham juntos. Embora o primeiro ainda tenha uma bela namorada, foi Nick que se casou primeiro. A vida de ambos seguia seu rumo e tudo corria bem, até o dia em que Ronny flagra a esposa do amigo com outro e resolve dar uma de investigador particular. Agora, ele tem este pequeno segredo para contar ao grande amigo, mas não tem a menor ideia de como vai fazer e, pior, não sabe se deve revelar a verdade.

Mais informações:

Título original: The Dilemma

Elenco: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona RyderDubladores Ronny Valentine: Alexandre Moreno / Nick Brannen: Marcelo Torreão / Beth: Priscila Amorim / Geneva: Miriam Ficher / Zip: Marcos Souza / Susan Warner: Mônica Rossi

Direção: Ron Howard

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia