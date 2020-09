Sessão da Tarde de hoje (17/09) exibe “Um Amor de Vizinha” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (17/09) vai exibir o filme “Um Amor de Vizinha” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (17/09) – “Um Amor de Vizinha”

Sinopse: Um corretor de imóveis egocêntrico vive tranquilamente, até que seu filho, com quem ele não fala há anos, pede que ele cuide da sua neta por um tempo. Sem a menor ideia de como proceder com uma criança que ele mal conhece, ele pede ajuda à sua vizinha para cuidar da menina.

Mais informações:

Título original: And So It Goes

Elenco: Michael Douglas; Sterling Jerins; Diane Keaton; Rob Reiner

Dubladores: Oren Little: Nelson Machado / Leah: Rosa Maria Baroli

Direção: Rob Reiner

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática