Sessão da Tarde de hoje (26/10) exibe “Qualquer Gato Vira Lata 2” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (26/10) vai exibir o filme “Qualquer Gato Vira Lata 2” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h45, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

publicidade

Sessão da Tarde de hoje (26/10) – “Qualquer Gato Vira Lata 2”

Sinopse: Tati e Conrado, que terminam juntos o primeiro filme, viajam a Cancún, onde ele participa de uma conferência para o lançamento de seu livro. Lá, ela aproveita a ocasião para pedi-lo em casamento, com transmissão via internet para todos os amigos no Brasil. Mas, ao responder, Conrado solta apenas um “posso pensar?”. A moça, então, se decepciona e Marcelo, ex de Tati, volta a ter esperanças. Para complicar, Ângela, a ex de Conrado, também é convidada para o mesmo evento no México, onde também está lançando um livro, cuja tese bate de frente com a dele.

publicidade

Mais informações:

Título original: Qualquer Gato Vira-Lata 2

Elenco: Dudu Azevedo, Rita Guedes, Mel Maia, Leticia Novaes, Cleo Pires, Malvino Salvador

Direção: Marcelo Antunez, Roberto Santucci

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia