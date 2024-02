Sete máquinas caça-níqueis são apreendidas dentro de bar em Barueri

Policiais militares encontraram e apreenderam sete máquinas caça-níqueis dentro de um bar localizado na Avenida Henrique Gonçalves Batista, em Barueri. O caso aconteceu na terça-feira (26).

As equipes foram solicitadas via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No endereço, foram informados de que o agressor estaria em um estabelecimento comercial.

Em seguida, os policiais foram até o endereço informado e localizaram as máquinas. Das sete, haviam quatro ligadas. O proprietário do bar foi conduzido à delegacia de Barueri.