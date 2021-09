Setembro Amarelo: Osasco tem conversa com psicólogo e caminhada nesta terça (21)

Neste mês, quando acontece a campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, o CEU das Artes de Osasco realiza uma série de atividades gratuitas para a população. O objetivo é conscientizar os munícipes sobre o tema, além de oferecer apoio aos participantes.

publicidade

Nesta terça-feira (21), o CEU Bonança conta com uma programação especial, que começa a partir das 16g, com a leitura sobre o tema e orientação nutricional. Uma caminhada está marcada para às 17h. Já às 18h, os participantes poderão conversar com psicólogo. Para finalizar, às 18h30, haverá atividade integrada com diversas modalidades oferecidas pelo CEU.

Vale destacar que os CEUs das Artes de Osasco permanecem com todos os protocolos de segurança, como aferição da temperatura de todos e disponibilização de álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório.

publicidade

Setembro Amarelo

A campanha foi criada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) em 2015, através do Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a finalidade de alertar a todos, sobre a respeito da realidade do suicídio no Brasil e das formas de prevenção. Neste mês, são realizadas diversas atividades e palestras online e presenciais em todo o país fala falar sobre o tema.

IMPORTANTE: O CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone (188), email e chat 24 horas todos os dias. Mais informações: www.cvv.org.br.

publicidade

Confira a programação completa do CEU Bonança, em Osasco:

16h00 – atividades na biblioteca (leitura sobre o tema e orientação nutricional);

17h00 – caminhada;

18h00 – conversa com Psicólogo;

18h30 – atividades integradas com modalidades do CEU, na quadra.