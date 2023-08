Shopper tem vagas de operador de logística, auxiliar de recursos humanos e mais em Osasco

O supermercado online Shopper está com vagas de emprego abertas em Osasco para diversos cargos. As oportunidades foram publicadas no site de recrutamento da companhia.

As vagas são para as funções de: auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de recursos humanos, motorista/comprador externo, operador de logística júnior. Também há oportunidade de estágio para analista de performance júnior.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de recrutamento do Shopper, onde podem escolher a vaga desejada, cadastrar o currículo e obter mais informações.

