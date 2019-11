Shopping de Osasco terá árvore de Natal de 7 metros de altura e trono para pets

O SuperShopping Osasco inaugura a decoração natalina no dia 16, com a chegada do Papai Noel. Para dar as boas-vindas ao Bom Velhinho, soldadinhos, bonecos de neve e uma banda cantam músicas natalinas e convidam as famílias para conferir de perto os detalhes do Natal Nevado, tema da decoração.

Carrossel e giras-giras garantem a diversão das crianças em um cenário lúdico e repleto de flocos de gelo, além da tradicional árvore natalina com sete metros de altura e um trono exclusivos para os pets.

A programação exclusiva o feriado estendido para a chegada do Papai Noel começa no dia 16, sábado, a partir das 13h. Em parceria com a Bauducco, o complexo de compras distribuirá fatias de panetone.

As crianças já podem deixar as cartinhas com os pedidos prontas e entregar para o Bom Velhinho a partir das 16h, horário em que ele ocupará o trono para receber pais e filhos no 2º Piso. Um boneco de neve de quatro metros de altura recebe os visitantes já na entrada do shopping center, enquanto pinheiros de Natal e iluminação especial completam o ambiente natalino.