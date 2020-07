Shopping Tamboré reabre praça de alimentação, salões de beleza e restaurantes na sexta-feira

O Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, vai ampliar seu horário de funcionamento a partir desta sexta-feira (10). Seguindo o decreto municipal, que incluiu protocolos da “fase amarela” do plano de flexibilização do governo do estado, o empreendimento vai operar das 12h às 20h de segunda a sábado e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

A praça de alimentação, restaurantes, salões de beleza, barbearias, estética e podologia serão reabertos, com restrições e protocolos específicos de cada setor. O shopping, as lojas e serviços poderão funcionar com até 40% de sua capacidade máxima.

O Shopping Tamboré implementou as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, como sinalizações para garantir o distanciamento correto entre pessoas em filas de espera, removeu parte do mobiliário das áreas comuns e instalou demarcação de distanciamento em bancos que permaneceram.

As cancelas de estacionamento foram automatizadas para evitar acionamento de botão e o empreendimento adotou espaçamento das cadeiras e mesas na praça de alimentação e restaurantes. A limpeza do shopping foi intensificada, com uma substância a base de ozônio (altamente desinfetante), os bebedores foram desativados e os carrinhos de bebê serão entregues higienizados e com uma capa de proteção.

O uso de máscaras é obrigatório por todos os lojistas, clientes e colaboradores do shopping. A temperatura corporal de todos que entrarem no empreendimento será aferida e haverá álcool em gel disponível em diversos pontos do shopping.