Shopping Tamboré sorteia Jeep Renegade 0km no Dia dos Pais

O Dia dos Pais no Shopping Tamboré, em Barueri, será mais do que especial. Os clientes cadastrados no programa de relacionamento do shopping poderão concorrer a um Jeep Renegade, SUV Compacto 0KM, que será sorteado no dia 13 de agosto.

Até o dia 8 de agosto, quem fizer compras nas lojas do empreendimento e estiver cadastrado no programa (disponível dentro do aplicativo do Shopping Tamboré), na categoria 1, terá direito a um cupom; quem for da categoria 2 receberá cinco cupons e serão disponibilizados 10 cupons para a categoria 3.

As compras podem ser realizadas nas lojas da Calvin Klein, Brooksfield, Camicado, C&A, Renner, Riachuello, Centauro, Dudalina, Levi’s, Lupo, Preçolandia, Side Walk e outras. O empreendimento também oferece diversas opções gastronômicas para quem quer almoçar, jantar ou tomar um café com o seu pai, como a La Pasta Gialla, Pecorino, Madero, Outback, Le Pain Quotidien, Nanica e outros.

Compre sem sair de casa

Além da opção de garantir o presente dos pais direto no shopping ou pelo aplicativo, os clientes também podem usar o serviço da Assistente de Compras do Shopping Tamboré. Basta entrar em contato pelo WhatsApp (11) 94128-5174 e informar quais produtos está buscando.

O consumidor fará o pagamento por meio de um link da PagSeguro e poderá escolher se deseja retirar suas compras no shopping via drive-thru ou se prefere receber em casa via delivery, dentro do raio de entrega de 30km.

Pedidos realizados até as 17h são entregues no mesmo dia. O cliente ainda ganha cashback de 20% limitado ao valor de R$2.500 para a primeira compra no período da campanha. O saldo deverá ser utilizado até dia 31 de agosto.

