Shoppings Tamboré e Villa Lobos abrem dezenas de vagas temporárias

Começou a temporada de contratações temporárias nos shoppings, de olho no aumento das vendas na Black Friday e no Natal. Segundo a brMalls, dois empreendimentos administrados pela empresa na região somam cerca de 85 vagas.

Em Alphaville, lojistas do Tamboré oferecem cerca de 35 vagas. Destaque para Havaianas, Loccitane, Anacapri, Granado e Vila Romana.

Próximo a Osasco, o Shopping Villa Lobos conta com aproximadamente 50 vagas disponíveis em lojas como Cantão, Calvin Klein, Animale, Granado, Farm, Salinas, Hering, Havaianas e Track & Field.

A mais recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) aponta um aumento no número de contratações temporárias neste ano de 28% em relação ao mesmo período em 2018, reforçando o cenário otimista do setor com as duas datas mais importantes para o varejo.

“A inauguração de novas lojas e expectativa de aumento de volume de vendas, reforçam a confiança do lojista em nossos shoppings, onde procuramos ser verdadeiros destinos de felicidade e oportunidade para os clientes que procuram por boas compras, bons serviços, conveniência, lazer e gastronomia”, comenta diz Jini Nogueira, diretora comercial da brMalls.

Mais informações:

Nos dois shoppings, os interessados em se candidatar às vagas devem entrar em contato diretamente com as lojas.