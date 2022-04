Show de voz e viola caipira é atração em Barueri neste domingo

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe neste domingo (1°) o professor das oficinas de arte e violeiro Jean Carreiro, com um show de voz e viola caipira. Com entrada gratuita, atração começa às 11h.

Jean Carreiro apresentará ao público os clássicos da música raiz, entre elas: “Saudades de Minha Terra”, de Goiás e Belmonte; “O menino da Porteira”, de Tedy Vieira e Luizinho; “Tocando em Frente”, de Almir Sater; “Moreninha Linda”, de Tonico e Tinoco, entre outras canções.

Show marca ainda o dia do sertanejo, celebrado no dia 3 de maio, e faz parte do projeto Cultura no Parque, da Prefeitura de Barueri.

O Cultura no Parque acontece das 11h às 13h, no Parque Municipal Dom José, na Rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto.