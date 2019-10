Show gratuito inspirado em Baby Shark é atração em Osasco na sexta (11)

Na sexta-feira (11), o Pátio Osasco Open Mall recebe uma programação especial para o Dia das Crianças com uma apresentação gratuita (mediante inscrição) inspirada no programa infantil de grande sucesso nas plataformas digitais: Baby Shark.

Além da trilha sonora original, a atração contará com músicas nacionais que fazem parte do dia a dia das crianças e dos adultos, inspirados em grandes sucessos do passado. O foco da apresentação é conscientizar o público sobre questões ambientais, de forma lúdica e divertida.

No espetáculo, os tubarões chegam ao palco ao lado de Zeca, um menino que adora aventuras, e sua amiga MIA, uma garotinha apaixonada por tubarões. Juntos, eles vão mergulhar em uma história cheia de diversão, ajudando a limpar a casa dos Shark, com o objetivo de mostrar como o impacto da poluição na vida marinha pode prejudicar a todos.

INSCRIÇÕES

O evento será gratuito e acontecerá na Praça de Alimentação do Shopping. As vagas são limitadas para as primeiras 100 crianças e as inscrições devem ser realizadas pelo telefone (11) 3682-6797.

Serviço

Show Baby Shark no Pátio Osasco Open Mall

Dia: 11 de outubro de 2019

Horário: 20h

Inscrições: pelo telefone (11) 3682-6797

Local: Pátio Osasco Open Mall (Praça de Alimentação): Av. dos Autonomistas, 896 – Vila Yara