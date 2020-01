Shows, espetáculos, oficinas e muita brincadeira tomam conta da programação de férias do Sesc Osasco

A unidade do Sesc Osasco traz para o público infantil uma programação de férias diversificada e em diferentes linguagens como literatura, música e teatro.

O destaque da programação “Para Bebês” de 02 a 18 meses é o “Banho com Balde”, às 10h30, já para os bebês de 18 a 30 meses, a vivência “Dança e Conexão” será praticada juntos com os pais, às 11h40. Ambas as atividades são ministradas por Priscila Castanho. De 5 a 26 de janeiro.

Na atividade Pequeninos, de 3 a 6 anos, o projeto Brincadeiras de Quintal, traz ao público vivências com jogos, cantigas, histórias e danças presentes na cultura popular. Seguindo a mesma temática, as programações literárias ficam por conta do Grupo Tricotando Palavras, aos sábados de janeiro, às 14h30.

Publicidade

As oficinas do projeto LABeabá, tecnologia criativa para toda a família, realizadas no Espaço de Tecnologias e Artes, serão: “Mobilis Iluminados”, onde as crianças aprendem a montar estruturas 3D a partir de peças em 2D, no dia 4 de janeiro, sábado, às 14h; “Quebra-Cabeça Animado”, confeccionado de acordo com a imaginação das crianças, dia 18 de janeiro, sábado, às 14h; “Pintando com Pixels”, uma experimentação do desenho e da pintura digital em dispositivos móveis, dia 25 de janeiro, sábado, às 14h.

Além disso, ainda serão realizadas as oficinas de “Desenhos Submarinos”, no dia 5 de janeiro, domingo, às 14h, “Stop-Motion”, de 7 a 30 de janeiro, terças e quintas, das 15h às 16h, e “Caleidoscópio”, no dia 25 de janeiro, sábado, às 13h30.

A música para crianças marca presença no dia 12 de janeiro, às 16h, com o Grupo Matéria Rima. Nascido da Cultura Hip Hop 2002 pelo MC Joul, o grupo ganhou fôlego na educação, sendo reconhecido por transformar as matérias curriculares e os temas da contemporaneidade em letras criativas para as suas músicas. A apresentação será realizada na Tenda 1 e os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 6 (credencial plena).

O Grupo Manui com a participação da Folia de Reis São Lucas, traçam um roteiro de sonoridades que desenham as influências e interações culturais que moldaram a cultura caipira, se apresentação no dia 05 de janeiro, às 16h.

Os espetáculos teatrais infantis da programação aos domingos, às 16h, são “Poema Canção”, que irá contar um pouco do universo de Helena, Antonio, Vidma e Aninha, com instrumentos que criam uma atmosfera lúdica, no dia 19 de janeiro, e “Menino Teresa”, que narra a história de uma menina (Cláudia Missura) que resolveu, por uma tarde, invadir o quarto dos meninos, no dia 16 de janeiro. As apresentações também serão realizadas na Tenda 1 e o custo dos ingressos são R$20 (inteira), R$10 (meia) e R$6 (credencial plena). Crianças até 12 anos grátis. Retirada de ingressos na Central de Atendimento.

Programação:

Oficinas com Natalia Calamari e Rodrigo Mafra

Dias 4 e 18/1, sábado, das 14h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes I 10 anos

Grátis – Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência

Grupo Tricotando Palavras

Dias 4, 11, 18 e 25/1, sábados, das 14h30 às 15h30

Espaço De Brincar I Livre I Grátis

Para Bebês com Priscila Castanho

De 5 a 26/1, domingos

10h30 – para bebês de 02 a 18 meses / 11h40 para bebês de 18 a 30 meses

Espaço De Brincar

Grátis – Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência

Brincadeiras de Quintal com Cia. Chaveiroeiro

De 5 a 26/1, domingos, das 11h às 12h – De 3 a 6 anos

Quiosque De Oficinas

Grátis – Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência

Oficinas com Laura Andreato

Dia 5/1, domingo, das 14h às 17h

Dia 25/1, sábado, das 14h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes I Livre I Grátis

Grupo Manui com participação da Folia de Reis São Lucas

Dia 5/1, domingo, das 16h às 17h

Deck da Cafeteria I Livre I Grátis

Stop-Motion com Maira

De 7 a 30/1, terças e quintas, das 15h às 17h30

Espaço de Tecnologias e Artes I Livre I Grátis

Grupo Matéria Rima

Dia 12/1, domingo, das 16h às 17h

Tenda 1 I Livre

Ingresso – R$ 20,00 / R$ 10,00 / R$ 6,00

Poema Canção com Núcleo Caboclinhas

Dia 19/1, domingo, das 16h às 17h

Tenda 1 I Livre

Ingresso – R$ 20,00 / R$ 10,00 / R$ 6,00

Caleidoscópio com Embaúba Socio Ambiental

Dia 25/1, sábado, das 13h30 às 16h30

Quiosque De Oficinas I Livre

Grátis – Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência

Menino Teresa

Banda Mirim

Dia 26/1, domingo, das 16h às 17h

Tenda 1 I Livre

Ingresso – R$ 20,00 / R$ 10,00 / R$ 6,00

Serviço:

Local: SESC Osasco

Estacionamento: Grátis, com 85 vagas.

Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 – Osasco – SP

Horário de funcionamento: Terça a sexta, 13h às 22h. Sábado, domingo e feriado, 10h as 19h.

Informações: (11) 3184-0901 – 3184-0911