Sikêra Jr. é detonado por colunista: “1º lugar de tudo de ruim na TV”

O polêmico apresentador Sikêra Júnior, apresentador da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, foi alvo de uma série de críticas no podcast Splash TV Vê, com colunistas do portal UOL e convidados.

Convidado do podcast, Flávio Ricco, do portal R7, afirmou que o espaço dado ao apresentador é a pior coisa que aconteceu na TV brasileira nos últimos anos. “Sikêra Júnior faz um programa hoje que já era condenado 20 anos atrás, preconceituoso e de baixarias. Ele trata com agressividade quem não pensa como ele. De tudo que existiu de ruim nesse período, ele ocupa o primeiro lugar”.

Em seu programa na emissora de Osasco, Sikêra Júnior defende ferrenhamente o presidente Jair Bolsonaro, apoiou o chamado “tratamento precoce”, sem comprovação científica, contra a covid-19, e é frequentemente acusado de homofobia.

“É desnecessário o tanto de preconceito que ele destila no programa. Uma TV não deveria dar espaço para isso, além da desinformação e dos comportamentos discriminatórios”, avaliou Débora Miranda, editora-chefe do portal Universa e apresentadora do Splash TV Vê.