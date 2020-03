Silvia Abravanel diz que público “pediu”, mas audiência se manteve com férias dela após “piti”

“Estou de volta e não saio mais! Porque vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Eu sei que vocês pediram a minha volta e eu voltei, agora pra ficar”. A declaração foi feita por Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, ao anunciar sua volta ao comando do “Bom Dia & Cia”, do SBT, nesta segunda-feira (2), após dias de férias “forçadas”.

Silvia Abravanel se afastou do comando do programa após pedir demissão em meio à polêmica na qual ela foi criticada após dar um “piti” e constranger funcionários de sua equipe ao vivo durante um programa. O pai não aceitou o pedido de demissão da filha e lhe deu férias.

Apesar de Silvia dizer ao público frases como “vocês precisam de mim” e “vocês pediram a minha volta e eu voltei”, a audiência do “Bom Dia & Cia” se manteve estável, sem grandes alterações, no dias em que ela esteve fora, revelam dados divulgados por Maurício Stycer no Uol.

Na semana antes das férias da filha do patrão, o programa ficou na casa dos 6 pontos de audiência, com pico de 6,6 pontos na segunda-feira. Sem Silvia Abravanel, o “Bom Dia & Cia” se manteve na casa dos 6 pontos, com pico de 7,6 na quarta-feira de cinzas.

Deprimente: Silvia Abravanel constrange equipe AO VIVO no Bom Dia e Cia; assista pic.twitter.com/Ib6NsZUh8Z — Didigo Santini (@DidigoSantini) February 19, 2020