“Vocês pediram e eu voltei”, diz Silvia Abravanel após polêmica e pedido de demissão a Silvio Santos

A filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, voltou ao comando do “Bom Dia & Cia” nesta segunda-feira (2), após a polêmica de constranger funcionários ao vivo e pedir demissão, que não foi aceita pelo pai, do SBT.

“Estou de volta e não saio mais. Porque vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Eu sei que vocês pediram a minha volta e eu voltei, agora pra ficar”, afirmou Silvia programa de hoje. Ela também agradeceu à “equipe maravilhosa” (assista abaixo).

Silvia Abravanel recebeu uma série de críticas na internet após constranger membros da equipe de seu programa ao vivo, no fim do mês passado. Na ocasião, ela chamou três funcionários em frente às câmeras e diz que eles “ficaram que nem idiotas”. Internautas afirmam que ela praticou “assédio moral” contra os empregados.

Ela pediu demissão com a repercussão do caso, mas o pai dela não aceitou e lhe deu uma semana de férias. O episódio protagonizado por Silvia foi avaliado pela direção do SBT como “falta de inteligência emocional”.

Silvia Abravanel volta ao comando do ‘Bom dia e Cia’: ‘Vocês pediram a minha volta e eu voltei’; assista pic.twitter.com/htFdpSLXkP — Didigo Santini (@DidigoSantini) March 2, 2020

