Silvio Santos nega ter sugerido nome para o lugar de Mandetta a Bolsonaro

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, negou que tenha indicado um nome ao presidente Jair Bolsonaro para substituir Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, como foi noticiado no portal da revista “Veja” nesta quinta-feira (16).

“Silvio Santos não se mete em questões políticas e nem falaria com o presidente Jair Bolsonaro sobre qualquer atitude determinada por ele”, diz nota enviada pela assessoria do dono da emissora sediada em Osasco.

Crescem cada vez mais as especulações de que Mandetta será demitido em breve do Ministério da Saúde por Bolsonaro. Segundo a “Veja”, Silvio Santos intercedeu junto ao presidente para que ele entreviste e considere a indicação do diretor do Conselho do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lottenberg, ao cargo.

“Ou aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego”, afirma Silvio Santos

Além de negar a indicação de um nome para o comando do Ministério da Saúde, o “Homem do Baú” criticou indiretamente as divergências que Mandetta têm mantido com Bolsonaro com relação ao isolamento social como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19). O ministro defende o isolamento em geral, enquanto o presidente quer que a medida atinja apenas os grupos de risco, devido aos danos econômicos da quarentena.

“A minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu ‘patrão’, que é o dono da minha concessão. Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono. Ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego”, declarou Silvio Santos, por meio de sua assessoria.