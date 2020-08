Simone anuncia que está grávida

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, está esperando o seu segundo filho com o empresário Kaká Diniz. Na segunda-feira (3), a moradora de Alphaville publicou um vídeo em seu canal no YouTube para revelar a notícia e mostrar a surpresa que preparou para o marido, que não conseguiu conter as lágrimas.

No vídeo, a coleguinha conta como descobriu sua segunda gestação e registra como contou ao marido sobre a novidade. Dentro de uma caixa, a cantora colocou um macacão de bebê e um cartão. “Estou chegando para aumentar o amor da nossa família… Te amo, papai! Parabéns”, escreveu Simone no bilhete.

Os primeiros a saberem da novidade foi a mãe de Simone e o irmão dela, que estão na casa da cantora. Após reunir a família na cozinha, a coleguinha entregou a caixa para Kaká, que não conseguia acreditar. “Mentira! Ah, mentira… É sério?”, disse o empresário, que logo abraçou a esposa e chorou.

Henry, o filho primogênito do casal também comemorou ao saber que terá um irmãzinho. “Ela vai nascer! Agora, mamãe, a gente pode ter uma irmã”, disse. No vídeo, Simone também registra como contou a novidade para Simaria, sua irmã.

Ao final do vídeo, o empresário Kaká diz que vai registrar todas as fases da gestação e compartilhar tudo com os fãs, que ficaram emocionados com a novidade. Confira abaixo o vídeo na íntegra: