Simone, da dupla com Simaria, e família escolhem salão da periferia de Osasco para cuidar do visual

Uma das moradoras ilustres de Alphaville, a cantora Simone, da dupla com Simaria, também escolheu profissionais do salão Stillus, que fica na periferia de Osasco, no IAPI, para cuidar do visual.

O marido de Simone, o empresário Kaká Diniz, é cliente fiel e recomendou os serviços do Stillus não só para a esposa como à família inteira. A mãe da cantora, Mara Mendes, e até a babá do filho do casal, Ledda, são atendidos na casa da família, em Alphaville, por profissionais do salão.

Na semana passada, Simone fez questão de divulgar o Stillus em seu perfil no Instagram ao mostrar a mãe cuidando do visual.

Além de Simone, Kaká Diniz e família, o badalado salão, que também já atendeu personalidades como o goleiro Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City (ING), além dos jogadores do Osasco Audax-SP.

O Stillus fica na rua São Cristóvão, 17, IAPI, Osasco. O telefone é (11) 3686-0166.